Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 18-го саммита, который прошёл в Нью-Дели. Об этом 12 сентября сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, отметив, что документ был утверждён единогласно всеми членами объединения.
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