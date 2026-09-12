Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Нью-Дели

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 18-го саммита, который прошёл в Нью-Дели. Об этом 12 сентября сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди, отметив, что документ был утверждён единогласно всеми членами объединения.