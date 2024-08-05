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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пинчук о прогрессе игроков из Жлобина: «Школе очень повезло с тренерами. Нас обучали не молодые ребята, а взрослые, опытные специалисты»

«Попал в хоккей в 2007 году. У нас построили ледовый в 2006 году, и наш набор был первым. Отец решил попробовать и отвел меня на хоккей, а мне понравилось.

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