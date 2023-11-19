В Карелии развернули палаточный городок для мигрантов на границе с Финляндией

Пресс-служба госкомитета Республики Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения поделилась информацией об организации палаточного городка для беженцев в карельском городе Костомукша, находящемся неподалёку от КПП «Люття» (Вартиус).
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