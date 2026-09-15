Трошевские поминовения: жизнь, отданная Отечеству

Роль Геннадия Трошева в становлении казачества велика. Именно он стал инициатором принятия Федерального закона «О государственной службе российского казачества», ставшего первым в новой истории России документом, упорядочившим службу реестровых казачьих войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Миссия Уиткоффа: ...
- Польша в панике! ...
- Шок! Миллиарды, д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым