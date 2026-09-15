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Трошевские поминовения: жизнь, отданная Отечеству

Трошевские поминовения: жизнь, отданная Отечеству

Роль Геннадия Трошева в становлении казачества велика. Именно он стал инициатором принятия Федерального закона «О государственной службе российского казачества», ставшего первым в новой истории России документом, упорядочившим службу реестровых казачьих войск.

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