ВСУ ещё не полностью выбиты из Крынок

Еще не все украинские военнослужащие выбиты с левого берега Днепра в Херсонской области, указывает обозреватель Юрий Подоляка, комментируя сегодняшнее известие о ликвидации вражеского плацдарма в Крынках.
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