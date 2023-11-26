В Минске с 17 по 24 ноября 2023 года проходит ХХIХ Минский международный кинофестиваль ´Лiстапад´.Минский международный кинофестиваль ´Лістапад´ - крупнейший кинофорум, на который каждый год в Беларуси собираются известные режиссеры, актеры, любители искусства cinema.