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Татар-информ

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«Альтернатива для Германии» одержала победу уже во втором регионе ФРГ

«Альтернатива для Германии» одержала победу уже во втором регионе ФРГ

Оппозиционная «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг земли Мекленбург - Передняя Померания, набрав 38,7% голосов.

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