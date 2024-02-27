Экс-глава Карелии стал совладельцем компании в сфере развлечений и спорта Александр Худилайнен, который был главой правительства Карелии с 2012 по 2017 годы, стал совладельцем компании, созданной для организации спортивно-развлекательных мероприятий.
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