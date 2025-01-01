Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского природного газа в Австрию через Украину не повод для беспокойства, заявила 1 января пресс-служба министерства защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии.
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