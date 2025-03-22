Во Франции чиновницу отстранили за танец под песню с угрозами в адрес Макрона

ТАСС/Михаил Гребенщиков Госслужащую из города Истр, который расположен на юге Франции, отстранили от работы за ролик в TikTok, на котором она танцует под песню с угрозами в адрес французского президента Эммануэля Макрона.
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