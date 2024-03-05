"Ведомости": правительство РФ одобрило продажу "Яндекса" за 457,3 млрд рублей

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО "Яндекс" у нидерландской компании Yandex N.
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