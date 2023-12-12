Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео: он впервые после ампутаций вышел на лед

Олимпийский чемпион по фигурному катанию фигурист Роман Костомаров снова вышел на лед. Если раньше эта фраза была банальностью, обыденностью, рассказывающей о трудовых буднях прославленного спортсмена, то сейчас звучит совсем иначе — после того как Роман перенес тяжелую болезнь и лишился стоп и кистей рук.