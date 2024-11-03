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В столице произошло крупное ДТП

Авария с участием такси произошла на Москворецкой набережной в столице сегодня ночью. Как сообщает столичная прокуратура, в результате погиб пассажир такси - мужчина 1977 года рождения, также есть пострадавшие.

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