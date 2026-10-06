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Татар-информ

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Сын Евгения Плющенко вошел в список лучших юниоров мира

Сын Евгения Плющенко вошел в список лучших юниоров мира

Фото: isu.org Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, представляющий сборную Азербайджана, вошел в рейтинг лучших юниоров мира этого сезона по версии ISU.

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