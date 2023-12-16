Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

Александр Воробьев

Я рад, что Акунину наконец-то присвоили звание иноагента и снимают с продажи его книги, но "Азазель" - хороший исторический детектив. Недаром и кино по нему снято. Да все романы (или повести) про сыщика Эраста Фандорина стоящие. Не будьте флюгером.