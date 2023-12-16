Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

Привыкшим на каждом углу совершенно безнаказанно поливать Россию выдуманным дерьмом наконец начало воздаваться по делам их

С сочных лугов на остатки прошлогоднего сена Именно так можно охарактеризовать приятную метаморфозу (приятную, ибо СПРАВЕДЛИВУЮ) внезапно приключившуюся с гражданином Чхартишвили Григорием Шалвовичем   и Зильбертрудом Дмитрием Львовичем.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
быкова никогда не читал, поэтому обсуждать не буду.....Акунина читал одну книжку &quot;Азазель&quot;.....обыкновенное вагонное чтиво......
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1 д.
Александр Воробьев
Я рад, что Акунину наконец-то присвоили звание иноагента и снимают с продажи его книги, но &quot;Азазель&quot; - хороший исторический детектив. Недаром и кино по нему снято. Да все романы (или повести) про сыщика Эраста Фандорина стоящие. Не будьте флюгером.
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14 час.
Леонид Попивняк
...а причём здесь &quot;флюгер&quot;.....и где вы там историчность то нашли...????.....общедоступные факты......а не кропотливая работа в архивах.........
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10 час.

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