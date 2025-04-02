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47,5 тыс. жителей эвакуированы из пограничья Сумской области на Украине

47,5 тыс. жителей эвакуированы из пограничья Сумской области на Украине

Из приграничных районов Сумской области на Украине эвакуировано 47,5 тыс. человек. Эвакуация затронула 48 населённых пунктов в разных районах.

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