Коллегия Минобороны с участием Путина... самое горячее, что спряталось за цифрами...

Natalija Osminina

Вот спасибо. А то в соседней теме небеызвестный ник Катерина каждый раз пишет, какая я тупая шизофреничка))) А всего-то завелась из-за того, что я стала объяснять ей, почему надо голосовать за Путина. Что думать надо не только о том, как он справляется с внутренней политикой (типа еще Швейцарию из России не сделал ЗНАЧИТ ПО ЕЁ МНЕНИЮ НАДО ПРОТИВ ГОЛОСОВАТЬ ), а за то, как он выгрызает место под Солнцем для России и россиян на Перспективу! Назвала её курицей за чушню, что та написала- обиделась почему-то ))) Я ей стала объяснять, что "большинство людей видят мир, как куры- в пределах своего насеста, курятника и максимум- двора. Некоторые даже выбегают и бегают по окраинам. Но курица, хоть и птица, но летать не может, чтобы как орел обозреть огромные территории. Так и люди, их интересы в большинстве ограничиваются либо домом, либо городом, максимум- Россией. И только некоторые выбегают посмотреть: как там за её пределами. А геополитики имеют мозг орла. Они летают над всем миром. И чем выше они взлетают своим сознание, тем больше держат информации в голове в отношении всех стран планеты. Поэтому сейчас, когда идет Третья Мировая, главное для всех МИРОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИГРОКОВ - застолбить для себя побольше территорий. Яркий пример Великобритания- экономика в полной ж..пе, а бегает - столбит. НА БУДУЩЕЕ. НА ПЕРСПЕКТИВУ!!! А все тут сидящие способны думать только на сегоняшний день. Поэтому и возникают такие глупые фразы, как "сначала надо свою России экономику поднять, а потом думать, о других стрнах. А СВО- так мы Донбассу помогаем". Куры и есть куры." - Начала на меня ругаться и чуть ли не проклинать. А ЗА ШО???)))