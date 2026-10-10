Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как рисунок укладки паркета меняет геометрию комнаты: личный разбор пяти схем

Как рисунок укладки паркета меняет геометрию комнаты: личный разбор пяти схем

Пол редко воспринимается как активный участник интерьера. Чаще всего на него смотрят как на фон, который просто должен быть ровным и не скрипеть.

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