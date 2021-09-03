Комсомольская правда

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Путин назвал дальневосточников пионерами-первооткрывателями

Президент России Владимир Путин заявил, что дальневосточники являются первооткрывателями территории. По мнению главы государства это связано с колоссальной работой, которуи им удалось проделать и продолжать выполнять на Дальнем Востоке страны.

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