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Владивосток, 22 тысячи человек остались без света из-за аварии

Владивосток, 22 тысячи человек остались без света из-за аварии

Из-за аварии на подстанции «Голубинка» во Владивостоке без света остались около 22 тысяч человек. Это вторая авария за день, ранее из-за непогоды электричество отключилось у 24,5 тысяч жителей.

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