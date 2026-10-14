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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кормье ответил на претензии Перейры: «Я думал, что мы друзья. В UFC меня не просили продвигать бой Ган – Хокит»

Даниэль Кормье ответил на претензии Алекса Перейры . «Перейра – один из лучших бойцов, которых мы видели за очень долгое время.

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