ВС РФ рвутся к Купянску, Катериновка освобождена: новости СВО от 8 апреля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1139-й день спецоперации России на Украине Российские войска продолжают развивать наступательные операции на ряде направлений специальной военной операции (СВО), демонстрируя тактические успехи и подавляя сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ).