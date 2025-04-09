Ряд программ USAID власти США возобновят – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных правительственных программ по оказанию иностранной помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с продовольствием, Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.