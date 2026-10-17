‼️🇷🇺🇺🇦Началось тотальное уничтожение энергетики. Массированная операция России началась: ночью и утром атакованы объекты в 10 областях ▪️Масштабные удары по энергетике Украины: отключения затронули даже запад страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Я готов служить»...
- МЗ ЕС захватил очере...
- А «Я готов служить»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым