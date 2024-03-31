Власти Петербурга обложили туристов курортным сбором

С 1 апреля в Петербурге начнут взимать курортный сбор с гостей города, которые официально останавливаются в гостиницах и апартаментах, сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
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