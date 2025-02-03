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Живая Кубань

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Один человек погиб и пятеро ранены в результате взрыва в холле элитного ЖК в Москве

Один человек погиб и пятеро ранены в результате взрыва в холле элитного ЖК в Москве

Один человек погиб и пятеро ранены в результате взрыва в холле элитного ЖК в МосквеДо 5 выросло число пострадавших в результате взрыва утром в элитном ЖК «Алые Паруса», по данным SHOT.

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