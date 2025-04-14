"Это не МРТ всего тела". Почему на диспансеризации мало обследований, но она спасает жизни

Медики выявляют болезни, о наличии которых люди даже не подозревали, говорит главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова Более 1,1 млн жителей Алтайского края должны пройти диспансеризацию и профосмотры в 2025 году – такую задачу ставит себе региональный Минздрав.