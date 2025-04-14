Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

206 подписчиков

"Это не МРТ всего тела". Почему на диспансеризации мало обследований, но она спасает жизни

"Это не МРТ всего тела". Почему на диспансеризации мало обследований, но она спасает жизни

Медики выявляют болезни, о наличии которых люди даже не подозревали, говорит главврач барнаульской поликлиники № 1 Елена Азарова Более 1,1 млн жителей Алтайского края должны пройти диспансеризацию и профосмотры в 2025 году – такую задачу ставит себе региональный Минздрав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх