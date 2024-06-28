Международный уголовный суд отказался выдавать ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Издание Jerusalem Post сообщило, что досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления.
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