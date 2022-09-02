В Ярославле состоялась профилактическая встреча со студентами ЯГСХА

2 сентября в Ярославской государственной сельскохозяйственной академии в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом состоялась встреча представителей Управления МВД России по Ярославской области со студентами академии.
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