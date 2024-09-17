Сколько стоит окоп

Задумывались ли вы о том, что окоп на стрелковое отделение стоит больше, чем все денежное довольствие этого отделения больше чем за год службы.
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