Эксперт Боссхард опроверг сообщения западных СМИ о военных успехах ВСУ

ЖЕНЕВА, 19 апреля. /ТАСС/. То, что западные СМИ преподносят как военные успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ), на самом деле таковыми не являются, в реальности украинская армия ежедневно отступает и несет значительные потери.
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