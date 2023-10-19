Мосбиржа расширяет механизм дискретного аукциона для акций не из индекса биржи

Московская биржа с 30 октября 2023 года вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса Мосбиржи (IMOEX), говорится в сообщении биржи.
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