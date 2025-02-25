Массовое производство: компания Helsing раскрыла свои планы по выпуску БПЛА для Украины

БПЛА AQ 100 Bayonet американского производства. Лицензионный немецкий вариант носит название HF-1 В прошлом году стало известно, что к производству различных беспилотных летательных аппаратов для Украины планирует присоединиться немецкая компания Helsing.
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