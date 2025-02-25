БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    отмена санкций покажет, что есть "импортозамещение" - реальный курс на развитие своего производства или так, очередно...Второе пришествие...
  • Юрий Юрченко
    Зачем нам нужна америкосовская гадость, пусть сами пьют. В России только российские компании...Второе пришествие...
  • людмила иванов
    Кошмар,не дай бог никому"Шестерых уже отк...

Массовое производство: компания Helsing раскрыла свои планы по выпуску БПЛА для Украины

Массовое производство: компания Helsing раскрыла свои планы по выпуску БПЛА для Украины

БПЛА AQ 100 Bayonet американского производства. Лицензионный немецкий вариант носит название HF-1 В прошлом году стало известно, что к производству различных беспилотных летательных аппаратов для Украины планирует присоединиться немецкая компания Helsing.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх