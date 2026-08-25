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Женская НБА. «Даллас» сыграет против «Портленда», «Финикс» примет «Вашингтон»

«Даллас» встретится с «Портлендом», «Финикс» примет «Вашингтон» на своей площадке. Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Чикаго 26 августа .

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