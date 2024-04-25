ISW: Появление у Украины ракет ATACMS несёт угрозу для всей русской логистики

Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности.По официальной версии американских военных, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский пообещали использовать американские дальнобойные ракеты исключительно как "в пределах суверенной украинской территории".
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