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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пирог – о реванше Усика и Фьюри: «Если второй бой будет похож на первый, то отдам предпочтение Александру. Такой бокс ему удобен»

«Если второй бой продлится в том же темпе и на той же дистанции, что и первый, то отдам предпочтение Усику.

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