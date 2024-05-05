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Repubblica: НАТО установила «красные линии» для вмешательства на Украине

Repubblica: НАТО установила «красные линии» для вмешательства на Украине

НАТО на фоне обеспокоенности Запада провалами ВСУ «в засекреченной форме» «установила» для себя две «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт, пишет итальянская газета Repubblica.

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