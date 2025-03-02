Спецпосланник Трампа ездил в Швейцарию для переговоров по «Северному потоку»

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз ездил в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы российского газопровода «Северный поток», пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на свой источник.
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