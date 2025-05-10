По всей России прошел "Бессмертный полк"

Накануне наша страна отметила великий праздник — 80-летие Великой Победы.По всей стране гремели парады и праздничные салюты, и практически в каждом городе в том или ином формате прошел «Бессмертный полк».
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