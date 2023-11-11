Не награда, а смерть: ветеринар предупредила об опасности популярного лакомства для питомцев

Чтобы собака была здоровой и прожила как можно дольше, необходимо следить за ее рационом. Некоторые хозяева выбирают кормить пса «натуралкой» — мясом, овощами и крупами, кто-то же покупает специальный корм.
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