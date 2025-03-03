Справочник самопознания приглашает к сотрудничеству психологов, школы и центры саморазвития Информационный портал «Эзотерика-инфо» запускает масштабный международный проект, который объединит лучших экспертов в сфере саморазвития и трансформации личности — «Справочник самопознания» Авторы и эксперты справочника получат возможность продвигать свой бренд не только в России и странах СНГ, но и в других странах — Германия, Турция, Израиль, Болгария, и т.