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Гражданина Молдавии задержали за покушение на военнослужащего ВС РФ

Гражданина Молдавии задержали за покушение на военнослужащего ВС РФ

Завербованный на территории Украины гражданин Молдавии задержан после покушения на российского военнослужащего в Саратовской области.

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