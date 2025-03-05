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Бронетехника и ракеты: эксперт рассказал, чего Трамп лишил Украину

Бронетехника и ракеты: эксперт рассказал, чего Трамп лишил Украину

Американские военные поставки, которые США прекратили отправлять на Украину, Киеву нечем заменить. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил российский военный аналитик Дмитрий Корнев.

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