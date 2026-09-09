Сергей Пугачёв стал замминистра транспорта Рязанской области

Сергей Пугачёв, награждённый тремя орденами Мужества, стал заместителем министра транспорта Рязанской области.
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