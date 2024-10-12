Возврат к распродажам на рынках Китая стал главной новостью недели на рынках АТР

Китайские акции снижались на протяжении недели. Пятница не стала исключением, но у инвесторов появилась надежда услышать о новых мерах стимулирования от китайского правительства, которое планирует провести пресс-конференцию для обсуждения этой темы.
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