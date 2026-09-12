❗️⚡️Решение Алжира о разрыве дипломатических отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами следует рассматривать не как ситуативный демарш, а как закономерный итог длительной деградации двустороннего политического трека.
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