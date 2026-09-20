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Газета.ру

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Фигуристка Бестемьянова верит, что Валиева еще выступит на международном уровне

Фигуристка Бестемьянова верит, что Валиева еще выступит на международном уровне

Неудачное выступление на контрольных прокатах сборной России не означает, что у Камилы Валиевой нет больших перспектив.

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