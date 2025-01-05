Сотрудники МВД получат право самостоятельно выдворять мигрантов-нарушителей из России

Принять такое решение смогут должностные лица – руководители и их замы Должностные лица МВД России с 5 февраля получат право самостоятельно принимать решение об административном выдворении иностранцев и лиц без гражданства, допустивших определенные правонарушения.
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