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Журнал «Профиль»

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"Холод", "Паша" и "Фейк": громкие российские сериалы июля

"Холод", "Паша" и "Фейк": громкие российские сериалы июля

В середине июля на стримингах стартовали сразу три многообещающих российских сериала. «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли – своеобразная современная версия «Графа Монте-Кристо», действие которого перенесено в женскую исправительную колонию в России.

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