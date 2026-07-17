"Холод", "Паша" и "Фейк": громкие российские сериалы июля

В середине июля на стримингах стартовали сразу три многообещающих российских сериала. «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли – своеобразная современная версия «Графа Монте-Кристо», действие которого перенесено в женскую исправительную колонию в России.
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