В Барнауле изменили три трамвайных маршрута из-за неполадок на сетях

На месте работают специалисты аварийной службы В Барнауле временно изменено движение трамваев из-за технических неполадок на сетях, которые возникли пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной.
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